Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: incontro col ministro Speranza

Lunedì 3 febbraio alle 15, nella sala Gonfalone del palazzo del Pegaso, il titolare del dicastero della Salute concluderà l’iniziativa alla quale interverranno il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, la consigliera Serena Spinelli e la responsabile del settore Prevenzione e sicurezza della Regione Toscana, Giovanna Bianco

Firenze – Lavorare in ambienti salubri e privi di rischi per l’incolumità personale. È l’obiettivo che si sono date da tempo istituzioni e organizzazioni sindacali, a fronte di un fenomeno che, negli anni scorsi, in alcuni momenti, ha fatto segnare statistiche in crescita per le malattie professionali e gli incidenti sul lavoro, compresi quelli mortali. E di “Salute e sicurezza sul lavoro in Toscana” si parlerà lunedì 3 febbraio alle 15, nella sala Gonfalone del palazzo del Pegaso, nel corso di un incontro con il ministro della Salute, Roberto Speranza.

L’iniziativa si aprirà con i saluti del presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani. Seguiranno l’introduzione della consigliera Serena Spinelli, l’intervento della responsabile del settore Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro della Regione Toscana, Giovanna Bianco, e le conclusioni del ministro Speranza.