Salute: batte forte “Pietrasanta Cardioprotetta”, 19 nuovi “Angeli del Cuore” ed un altro corso in partenza

Salute: batte forte “Pietrasanta Cardioprotetta”, 19 nuovi “Angeli del Cuore” ed un altro corso in partenza

Diciannove “Angeli del Cuore” ed un nuovo corso per ottenere l’abilitazione per utilizzare il defibrillatore (DAE/BLSD). Il progetto “Pietrasanta Cardioprotetta” promosso dal Comune di Pietrasanta e coordinato dal consigliere Giacomo Vannucci continua a crescere. L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti è formare quante più persone all’utilizzo dei dispositivi salvavita presenti su tutto il territorio comunale, in piazze, centri civici, palestre. L’ultimo corso, organizzato dall’Associazione Salvamento Versilia alla Versiliana, ha permesso di formare ed aggiornare i altri diciannove cittadini. Si tratta di Davide Albani, Martina Bacci, Giorgio Di Porto, Alice Casali, Elisa Tognocchi, Manola Neri, Marco Delfino, Iacopo Navari, Alfredo Bertellotti, Monica Pellistri, Michela Mosti, Giovanni Bertellotti, Adamo Pierotti, Sandra Bresciani, Alban Dodas, Pietro Biagi, Monica Sirani, Miklovan Dodas e Augusto Pellegrini.

Già programmato anche il prossimo corso che si terrà martedì 12 ottobre alle ore 21.00 presso la Green House della Versiliana, Viale Morin 12. Sono oltre 500 i pietrasantini e non che hanno partecipato ai corsi dal 2016 ad oggi per ottenere l’abilitazione ad utilizzare, in caso di necessità, i defibrillatori. Prossimamente anche una parte dei mezzi in dotazione alla Polizia Municipale sarà dotato di moderni defibrillatore. Per iscrizioni contattare dirittamente i consigliere Vannucci al +39 347.5591830

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts