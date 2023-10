Salsicce e patate sono un’accoppiata rustica per preparare una ricetta facile

Salsicce e patate sono un’accoppiata rustica per preparare una ricetta facile e pratica per una cena in famiglia o con gli amici.

I SAPORI DEI RICORDI – RICETTE TOSCANE



Ingredienti per 4

• 6 salsicce

• 4-5 patate sbucciate e tagliate a pezzi non troppo piccoli

• 1 rametto di salvia

• 2-3 spicchi d’aglio in camicia

• olio extravergine di oliva

• sale

Procedimento

Versare un po’ d’olio in una larga casseruola che contenga le patate in un unico strato, unire la salvia e l’aglio e quando l’olio sarà caldo aggiungere le patate e cuocerle a fuoco vivo fino a quando saranno rosolate. A questo punto, abbassare la fiamma e continuare la cottura delle patate per circa 20-30 minuti, girandole spesso. Unire le salsicce tagliate a pezzetti e cuocerle fino a quando saranno rosolate.