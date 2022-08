Salotto del Vino e del Verde: i migliori chef per esaltare i prodotti tipici e il vino di Montecarlo

Si rinnova l’appuntamento con “l’angolo elegante” della Festa del Vino di Montecarlo: dal 4 all’11 settembre otto serate con cene a tema nello splendido giardino dell’Istituto Pellegrini Carmignani.

Montecarlo (LU), 27 agosto 2022

Nessuna restrizione e due serate in più rispetto al 2021: proprio come la Festa del Vino, anche il Salotto del Vino e del Verde ritorna in grande stile. Nelle otto serate in programma (nel 2021 furono 6), dal 4 all’11 settembre, gli ospiti potranno assaggiare alcune eccellenze culinarie lucchesi e toscane preparate dai migliori chef del territorio, servite in abbinamento ai vini Montecarlo D.O.C. prodotti dalle 12 aziende vinicole aderenti al Consorzio. Tutto nella splendida cornice del giardino del Palazzo “Pellegrini Carmignani”.

Altra novità dell’edizione 2022 sarà la conduzione, divisa equamente in 4 serate ciascuno tra il giornalista ed esperto enogastronomico Fabrizio Diolaiuti e l’attrice Vania Della Bidia. L’accompagnamento musicale di ogni serata sarà offerto come sempre dagli strumentisti della Filarmonica Puccini di Montecarlo.

L’evento, organizzato dal Centro Commerciale Naturale in collaborazione con il Comune di Montecarlo, l’AIS – Delegazione di Lucca, la FISAR – Delegazione di Montecarlo, il Consorzio dei Vini DOC di Montecarlo, la Pro Loco Montecarlo, l’Associazione Internazionale Produttori del Verde “Moreno Vannucci”, ha come unico obiettivo quello di valorizzare i prodotti d’eccellenza locali e far conoscere a più persone possibile la qualità e la storia dei vini di Montecarlo

Per partecipare a una delle serate del “Salotto del Vino del Verde” è necessario prenotare. Per farlo è possibile contattare l’Ufficio Turistico del Comune di Montecarlo: 0583 228881 (tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,00) oppure al 3381087709.

IL PROGRAMMA

DOMENICA 4 SETTEMBRE: Il tè a Capannori

Per la prima volta il tè arriva sulle tavole del Salotto del Vino e del Verde. Non si tratta però di una varietà prodotta in Asia o un Africa, bensì del primo tè coltivato e realizzato in Italia, per la precisione a Pieve di Compito, in provincia di Lucca. Una magia che si avvera dal 1987: è qui che Guido Cattolica, nei suoi giardini, produce tè verde, bianco, nero e Oolong. E chi meglio di Masaki Kuroda e dello staff del ristorante Serendepico per realizzare un menù ad hoc? In questa serata premium saranno 6 i vini proposti in abbinamento, scelti direttamente dal consorzio. Conduce Vania della Bidia, ospite l’autore televisivo Giovanni Trevisan.

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE: Patate della Garfagnana

Saranno le patate e le farine integrali macinate a pietra, fornite dall’azienda Terre di Garfagnana di Piazza al Serchio, le protagoniste del menù ideato dal ristorante Lunardi’s di Montecarlo. In abbinamento i vini dell’ Azienda Agricola Wandanna e dell’Azienda Agricola Stefanini Tronchetti. Conduce Fabrizio Diolaiuti, ospite il naturopata ed esperto di etnomedicina ed etnobotanica Marco pardini

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE: Pesce azzurro

Il pesce azzurro sarà protagonista della quarta serata del Salotto del Vino e del Verde 2022, nel menù firmato dallo chef Antonio Pirozzi del ristorante Forassiepi. Impresapesca Coldiretti porterà a Montecarlo il pescato di una delle ultime lampare per la raccolta di acciughe (e non solo) attive nel mare toscano, quella dei fratelli Cammarata di Viareggio. Sarà il Consorzio Montecarlo DOC a scegliere i 6 vini in abbinamento in questa serata “premium”. Conduce la serata Vania della Bidia, ospite il regista e attore Andrea Muzzi.

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE: Le Farine della nostra Terra

La quarta serata del Salotto del Vino e del Verde 2021 sarà dedicata alle farine della Garfagnana, come quella di castagne o quella di mais ottofile. Ma nel menù proposto dall’Osteria Martinelli ci saranno anche le carni e i formaggi forniti dall’Associazione Produttori Filiera Garfagnina. In abbinamento i vini della Fattoria Vigna del Greppo e della Tenuta del Buonamico. Conduce Vania della Bidia, ospite il giornalista sportivo Sandro Sabatini.

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE: Il Fagiolo di Sorana

Il fagiolo di Sorana, fornito dall’Associazione dei piccoli produttori “Il Ghiareto”, di nuovo protagonista sulle tavole del Salotto del Vino e del Verde. Un prodotto di assoluta eccellenza che verrà lavorato ed esaltato dallo staff del ristorante Il Fornello, i cui piatti saranno serviti in abbinamento con i vini della Fattoria il Poggio e del Podere Lo Sgretoli. Conduce Fabrizio Diolaiuti, ospite il musicista Dino Mancino.

VENERDÌ 9 SETTEMBRE: La “Piccola Pesca” nei nostri mari

Nella seconda serata dedicata al pesce toscano, Impresapesca Coldiretti porterà a Montecarlo i prodotti della Cooperativa Le Furiose di Viareggio. Una piccola realtà in Versilia che adotta la pesca ravvicinata, definita appunto in gergo “piccola pesca”, cioè una pesca poco invasiva e rispettosa dell’equilibrio del mare. Il menù sarà a della Locanda Sotto i Portici. Polpi, seppie, triglie, gamberi: cosa ci donerà il mare per la serata? In abbinamento i vini dell’azienda agricola Carmignani e della Fattoria del Teso. Conduce Fabrizio Diolaiuti, ospite l’attore comico Graziano Salvadori.

SABATO 10 SETTEMBRE: Farro della Garfagnana

Non c’è Salotto senza la serata dedicata al farro della Garfagnana, il capostipite di tutti i farri in Italia, fornito come sempre dal Consorzio Tutela del Farro IGP della Garfagnana. La sfida di rendere protagonista di un menù questo autentico capolavoro nutrizionale, quest’anno spetterà a Giordano Andreucci, per anni chef del ristorante Il Pozzo di Pieve Fosciana e da sempre impegnato nella valorizzazione dei prodotti del territorio. I vini proposti per l’abbinamento saranno quelli della Fattoria La Torre e della Tenuta San Beda. Conduce Fabrizio Diolaiuti, ospiti gli attori Andrea Buscemi e Martina Benedetti.

DOMENICA 5 SETTEMBRE: Pane di Altopascio

Da sempre fornitore ufficiale del pane del Salotto, quest’anno il panificio Giannotti di Altopascio sarà protagonista di una serata con il ristorante Panificio Toschi. Un prodotto, il pane, che consente di spaziare tra centinaia di preparazioni, esaltandone gusto e consistenze. Nella serata saranno proposti anche prodotti tipici come la torta coi becchi e i cantuccini. I vini in abbinamento quelli della Fattoria Valdrighi e della fattoria Badia Pozzeveri. Conduce Vania Della Bidia, ospite l’attore Renato Raimo.