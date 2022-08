Salotto del Vino e del Verde di Montecarlo

Un primato che, come ci ha raccontato Gino “Fuso” Carmignani, presidente del Consorzio “ci rende assolutamente orgogliosi. Grazie all’impegno del Consorzio e dei produttori siamo riusciti a portare il nostro vino sulle tavole dei migliori ristoranti al mondo, da Londra a Parigi fino agli Stati Uniti. Non solo: abbiamo creato un movimento turistico che dura tutto l’anno e promosso l’immagine di questa terra in Italia e all’estero. Prima di andare sul mercato un vino doc deve superare fino a 18 controlli: il compito del consorzio è far sì che tutto avvenga nel modo migliore, per poi poi trasmettere la qualità e le caratteristiche uniche del nostro prodotto. L’annata 2021? È un ottimo vino, non vediamo l’ora di farlo assaggiare alla Festa del Vino di Montecarlo di Toscana “.