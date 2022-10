Salone di Parigi 2022: tutte le novità auto e i grandi assenti

Il Salone dell’auto di Parigi, noto anche come Mondial de l’Auto, è di nuovo in programma dal 17 al 23 ottobre 2022 dopo quattro anni di annullamenti consecutivi.

Come già fatto nel corso dell’ultima edizione, tenutasi nel 2018, la manifestazione cerca di calamitare l’attenzione verso le nuove forme di mobilità poiché il settore automotive – oggi più che mai – è impegnato a fronteggiare le difficoltà di produzione per la perdurante crisi dei microchip.

Nasce la Paris Automotive Week

Per risollevare le sorti dello storico appuntamento parigino, gli organizzatori hanno istituito anche l’inedita Paris Automotive Week, inglobando in un unico evento – al centro espositivo Paris Expo di Porte de Versailles – sia il Salone dell’auto sia Equip Auto, manifestazione dedicata al settore della manutenzione e riparazione automotive.

Le finalità di una settimana dedicata all’auto – unendo due fiere di natura diversa – sono sicuramente apprezzabili, ma la lista delle Case costruttrici presenti all’89esima edizione del Mondial de l’Auto descrive un evento che non ha ancora trovato una nuova e precisa identità.

Salone di Parigi 2022: grandi assenti i brand tedeschi

Poche sono le presenze confermate dai brand automobilistici, molto lungo invece l’elenco dei grandi assenti. Pur non essendo stato diffuso un elenco ufficiale i marchi presenti al Salone di Parigi 2022 saranno:

Alpine

Byd

Dacia

DS

Fisker

Jeep

Mercedes-Benz

Microlino

NamX

Peugeot

Renault

Le Case automobilistiche che invece erano presenti all’ultima edizione del 2018 e salteranno l’appuntamento di quest’anno sono:

Tra i grandi assenti spiccano i gruppi tedeschi Volkswagen e Bmw, ma anche Toyota e Hyundai che in ambito internazionale sono nella Top10 dei maggiori gruppi industriali del settore. A Parigi manca anche il marchio di casa Citroën, ormai parte della galassia Stellantis che in territorio francese ha scelto di esporre solo le novità, come la nuova DS7, il nuovo Suv elettrico Jeep e la Peugeot 408.

Gruppo Renault: tante novità in mostra a Parigi

Una presenza in grande stile è invece quella programmata dal gruppo Renault, che alla mostra parigina svelerà diverse anteprime mondiali. La più importante è sicuramente rappresentata dalla Austral, Suv di taglia media che sfrutta la tecnologia già adottata con successo sulla Megane E-tech electric e disponibile anche con sistema di quattro ruote sterzanti 4Control. Nello stand Renault sarà possibile vedere anche il Kangoo E-Tech elettrico in versione passeggeri, oltre alle reinterpretazioni di due iconiche vetture della casa: la nuova Renault 4 e un prototipo sportivo su base R5 per festeggiare i 50 anni dello storico modello. Per Dacia il Salone di Parigi 2022 sarà invece la vetrina giusta per mostrare l’intera gamma, che è stata recentemente oggetto di un leggero restyling per l’adozione del rinnovato logo del brand. Negli spazi dedicati al marchio sportivo Alpine sarà poi svelato il prototipo di una nuova sportiva ad alimentazione elettrica.

Salone Parigi 2022: date e prezzi dei biglietti

La Paris Automotive Week sarà aperta al pubblico dal 18 al 23 ottobre 2022 (la giornata del 17 ottobre è riservata alla stampa e agli operatori). L’orario di apertura è dalle 9:30 alle 22:30 ad eccezione di domenica 23 ottobre, ultimo giorno di fiera, con chiusura prevista alle 19.00.

I biglietti d’ingresso per visitare il Salone di Parigi 2022 possono essere già prenotati online sul sito ufficiale Mondial de l’Auto ad un costo scontato di 16 e 20 euro, rispettivamente per giorni feriali e festivi, e la possibilità di ottenere uno sconto extra del 50% per i giovani appassionati «under 18».