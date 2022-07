Saldi estivi, a Viareggio si fa sentire la crisi e lo shopping arranca

VIAREGGIO – L’ottimismo non manca visto il grande ritorno dei turisti, ma a Viareggio non è certo la corsa agli acquisti a caratterizzare questi primi giorni dei saldi estivi. La partenza è decisamente lenta e il clima che si respira è un misto tra il desiderio di comprare e il timore del futuro, causato dalle incertezze economiche.

E’ chiaro che non è solo il gran caldo a non invogliare allo shopping. La partenza a rallentatore è il termometro di un periodo ancora difficile, e infatti i numeri di questo primo weekend sono in linea con quelli dello scorso anno, Tuttavia, i commercianti continuano a sperare in un recupero nelle prossime settimane, anche se per Viareggio si stima un calo delle vendite di circa il 20 per cento rispetto al 2019 (un bilancio in linea con quello del 2021). I commercianti parlano di scelte più oculate da parte dei clienti che preferiscono risparmiare sul prodotto extra e spendere di più per svaghi e vacanze.

fonte noitv