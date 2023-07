Saldi, cambiamento epocale nel nuovo decreto

PROVINCIA DI LUCCA – Il nuovo decreto fissa regole epocali per quanto riguarda i saldi. Per i ribassi verrà infatti preso come riferimento il prezzo dell’articolo nei 30 giorni precedenti all’avvio dei saldi

Al via giovedì la stagione dei saldi estivi. Una stagione che, quest’anno, presenta una vera e propria rivoluzione: intanto la data di partenza che dall’usuale inizio domenicale viene spostata al giovedì ma la novità epocale è rappresentata dalle regole inserite nel nuovo decreto.

In pratica, per i ribassi, viene preso come prezzo di riferimento, quello dell’articolo nei trenta giorni precedenti all’avvio dei saldi.

Una misura richiesta da tempo da Confcommercio per eliminare la pratica dei saldi occulti fuori dal periodo assegnato, pratica usata spesso, soprattutto nel commericio on line.

fonte noitv