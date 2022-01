Salatura delle strade comunali di collegamento con le frazioni: dal lunedì al venerdì vengono salate in orario ordinario di lavoro dai nostri operai, mentre il fine settimana dalla protezione civile. Questa settimana hanno fatto intervento dalle 18:30 circa fino alle 22.00 circa di sabato sera.

Normalmente la salatura ha efficacia per 48 ore. Purtroppo in zone troppo al freddo il sale non ha una grande efficacia nemmeno se lo dessimo tutti i giorni. Quindi guidate con prudenza, siamo a Gennaio/Febbraio.