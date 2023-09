Sainz più veloce di Le Clerc a Monza ed in strada a riprendersi l’orologio rapinato da 3 marocchini

Ricorderete il clamoroso furto di un orologio di grandissimo valore di cui fu fatto oggetto il ferrarista Leclerc in trasferta a Viareggio. Autori di origine campana poi assicurati alla giustizia. Non così per l’orologio si dice dell’orologio che si dice venduto in Spagna.

E proprio la seconda guida Ferrari, Carlos Sainz è stata a sua volta rapinato dell’orologio a Milano: “Uno spiacevole incidente, l’importante è che stiamo tutti bene”.

A q1uesto punto verrebbe4 da dire che i ladri non prendano di mira Verstappen ed il suo ” secondo” Perez perchè …sono troppo veloci! Lo hanno dimostrato anche a Monza con una doppietta ed il record di vittorie consecutive, ben 10, che fa di Verstappen un uomo da guinness dei primati in F1.

Ma Sainz è almeno montato sul terzo scalino del podio ed anche a terra…si è dimostrato più veloce di Leclerc, inseguendo i rapinatori e recuperando il prezioso orologio che anche se non valeva 2 milioni come quello del monegasco era di una cifra più che ragguardevole, superando i 500.000 Euro!

Il pilota della Ferrari, con un post su X, ha parlato di quanto avvenuto domenica sera davanti all’Armani Hotel. Poi i ringraziamenti: “Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato ieri e alla Polizia”

Ore 20.30 di ieri, Domenica 3 Settembre. Carlos Sainz ha da poco conquistato il terzo posto con la Ferrari al Gp di Monza. Fa appena in tempo a raggiungere l’Armani Hotel di via Manzoni quando viene aggredito. Tre marocchini si erano appostati lì fuori. Appena il ventinovenne scende dall’auto in compagnia del suo assistente, gli aggressori entrano in azione, puntando con decisione al polso sinistro di Sainz e al suo cronografo da mezzo milione di euro, un Richard Mille modello Alexander Zverev.

Sainz si mette all’inseguimento dei fuggitivi, prima in auto e successivamente a piedi, aiutato dall’assistente e da alcuni passanti, che hanno subito riconosciuto il pilota, anche grazie alla maglietta rossa del Cavallino rampante che indossava, e lo hanno aiutato a recuperare l’orologio. L’inseguimento si è concluso in via Montenapoleone: lì il ventinovenne e altre persone sono riusciti a bloccare i rapinatori – tre marocchini fra i 18 e i 20 anni – e a recuperare il prezioso bottino. Nel frattempo, qualcuno aveva già chiamato il 112 per segnalare l’accaduto: i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale hanno preso in consegna i presunti rapinatori e li hanno portati in Questura. In via Fatebenefratelli si è recato pure Sainz per sporgere denuncia.

Sarà convalidato in giornata dal Gip l’arresto dei tre marocchini di 18, 19 e 20 anni che ieri sera verso le 20.30 in via Manzoni a Milano hanno rubato un orologio di lusso del valore di 500mila euro al pilota di Formula 1 della Ferrari, il 29enne spagnolo Carlos Sainz. La rapina è fallita in quanto i tre rapinatori sono stati fermati dallo stesso Sainz, dal suo manager e da alcuni passanti fino all’arrivo della Polizia. I tre si trovano ora nel carcere di San Vittore.

Dagli accertamenti in banca dati, compiuti dagli agenti dell’ufficio Volanti, risulta che gli arrestati in flagranza non hanno precedenti e sono senza fissa dimora. La Procura di Milano chiederà per loro la custodia cautelare in carcere. Ieri sera in questura, dopo la denuncia, il ferrarista, che ha riportato lievi escoriazioni al polso, è stato visitato dal personale del 118 e ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso.

Il pilota monegasco Leclerc, il 18 Aprile 2022, nel giorno di Pasquetta, in gita a Viareggio, per di più a bordo di una vistosissima Ferrari, fu seguito e rapinato del suo orologio, un prezioso Richard Mille del valore di circa 2 milioni di euro.

I responsabili del furto furono arrestati quasi un anno dopo il crimine. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Viareggio, supportati dai militari del comando provinciale di Napoli, di Caserta e di Milano, dopo una lunga indagine hanno arrestato all’inizio di Aprile 2023 i 3 uomini e la donna campani che hanno messo a segno il colpo in trasferta, evidentemente pianificata e studiata da tempo.

Oltre ai due autori materiali della rapina, che utilizzarono uno scooter di grossa cilindrata, intestato ad un prestanome – sono stati arrestati altri due soggetti che avevano partecipato al reato: un uomo di 39 anni ed una donna di 29 anni, che viaggiavano a bordo di un suv affittato presso un autonoleggio di Napoli.