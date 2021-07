Sagre estive: accordo pieno fra contrade, Pro Loco di Querceta e Amministrazione comunale. Manifestazioni già partite

Accordo pieno fra contrade, Pro Loco di Querceta e Amministrazione comunale sulle sagre gastronomiche estive. Il percorso di verifica e confronto avviato a metà giugno ha dato esito positivo e prodotto un calendario condiviso degli eventi, già partiti questo fine settimana con la “cena sotto le stelle” organizzata dalla Quercia. La contrada bianconera replicherà da venerdì 9 a domenica 11 luglio e chiuderà nell’ultimo week-end del mese (16-18 luglio). A seguire la sagra della contrada Il Leon d’Oro nei giorni 23, 24, 25, 30 e 31 luglio e 1, 5, 6, 7, 8 agosto. Due gli appuntamenti successivi, per dieci giorni di seguito nel periodo 13-22 agosto in aree diverse della piana e a cura rispettivamente delle contrade il Pozzo e Il Ranocchio. Chiuderà il calendario degli appuntamenti gastronomici contradaioli La Madonnina nei giorni 26, 27, 28 e 29 agosto e 3, 4, 5, 10, 11, 12 settembre.

«Il calendario concordato fra le contrade lo abbiamo ricevuto venerdì», commenta la vicesindaco e assessore al commercio Valentina Salvatori. «È stato elaborato nel rispetto del regolamento comunale per le manifestazioni di pubblico spettacolo all’aperto e pertanto non si rendono necessarie deroghe come accaduto certi anni in passato. Siamo estremamente soddisfatti che le sagre possano riprendere, pur con le limitazioni che la normativa nazionale di contrasto al Covid ancora prevede, perché sono attività importanti di socializzazione fra le persone e di sostentamento per le contrade. Gli organizzatori si sono impegnati a rispettare tutti i protocolli di sicurezza in vigore. Al momento non è previsto il ballo, ma potrebbe essere introdotto nel caso in cui le normative nazionali tornino ad ammettere questo tipo di attività nel corso dell’estate».

Nel documento sottoscritto dai capicontrada si legge che le manifestazioni avranno carattere prettamente gastronomico con un accompagnamento musicale durante la serata in osservanza della normativa nazionale di prevenzione del Covid-19 che al momento vieta lo svolgimento dell’attività di ballo. Per l’organizzazione e lo svolgimento degli eventi, al fine di contenere la diffusione del virus Sars-Cov-2, le contrade seguiranno le indicazioni riportate nelle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” adottate a livello nazionale con ordinanza del Ministero della Salute del 29-05-2021.