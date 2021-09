Saf, impresa di Capannori da 50 anni impegnata nelle costruzioni stradali

Lucca, 13 settembre 2021 – Tra le imprese che hanno ricevuto un riconoscimento in occasione della cerimonia della premiazione della “Fedeltà al lavoro e del Progresso economico“, anche l’impresa di Capannori, SAF srl.

L’impresa fondata il 15 dicembre del 1969 a Castelvecchio di Compito (Lucca), che si occupa principalmente di lavori edili, stradali e movimento terra sia nel settore pubblico che privato, e oggi amministrata dal geom. Maurizio Bindi.

In occasione della cerimonia di Premiazione della Fedeltà al lavoro, è stata indicata che l’impresa SAF svolgeva un’altra attività. La Camera di Commercio nel presentare le scuse per l’errore materiale commesso rinnova le proprie congratulazioni all’impresa per l’importante traguardo raggiunto.