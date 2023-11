Sabato si “accende” il presepe alla Rocca

Sarà illuminata da cinque fari, disposti sulle piane della Rocca di Sala, la Natività composta da 45 elementi in legno che è stata realizzata su iniziativa consigliere comunale Giacomo Vannucci, in collaborazione con l’associazione “Ponterosso nel cuore”, il supporto “operativo” degli artigiani Adamo Pierotti e Paolo Bazzichi e l’assistenza tecnica di Paolo Bigi.

Per l’accensione, in programma sabato 2 dicembre alle 17,30, ci saranno anche alcuni “ospiti speciali”, come svela lo stesso Vannucci: “Grazie all’azienda agricola di Mila Simi e Marino Bresciani avremo la compagnia di un asinello, una capra e una pecora in carne e ossa, accanto alle riproduzioni dei vari animali da fattoria che abbiamo ricavato dai pannelli di truciolare; inoltre, alcuni figuranti in costume ci accompagneranno nelle atmosfere più tradizionali del presepe, attraverso suoni e scene di vita quotidiana”.

Le figure, che resteranno dipinte di bianco, sono alte da 1,5 a 3 metri e sono state trattate anche per resistere agli agenti atmosferici. La loro disposizione, così come il disegno di luce che andrà a “colpire” anche la cinta muraria alle loro spalle, è stata pensata per rendere un colpo d’occhio suggestivo fin da piazza Duomo: l’amministrazione comunale, complimentandosi con i promotori dell’iniziativa e ringraziando tutti coloro che hanno dato il loro supporto, economico ma non solo, alla sua realizzazione, invita tutti i cittadini a salire, sabato pomeriggio, alla Rocca per accogliere ufficialmente il nuovo presepe e partecipare a questo piccolo “spaccato” di una quotidianità d’altri tempi.