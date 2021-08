Sabato sera di successo con gli appuntamenti di arte e musica, a Seravezza

https://youtu.be/TPylSqTfMMw

SeravezzianART e, in generale, i commercianti di Seravezza, movimentano le serate del centro storico seravezzino. Sabato scorso, infatti, mentre risuonava musica live al Caffè della Piazza, l’iniziativa artistica de La Seravezziana, portava allegria e colore lungo la via Roma, con una variegata esposizione di tanti artisti di strada al lavoro, che avevano organizzato anche alcuni mini laboratori per bambini.

Molto interessante anche la proiezione del cortometraggio sulla promozione del territorio, dal titolo “LA LUCE SUL SENTIERO”, di Angelica Stella e Luca Ponzielli.

La serata si è conclusa con una strepitosa performance che fondeva il fascino del BodyPaint di Dedhalae e Malandrino.Art, con la danza del ventre di Renata Bandelloni, organizzata a partire da Palazzo Rossetti, dove è in corso, in questi giorni, l’esposizione SeravezzianART.

Inutile dire che la sfilata di questa magnifica danzatrice, che ha trasformato se stessa nella tela di un quadro, evocando l’inferno di Dante, ha incantato tutto il pubblico. Le sinuose movenze dell’artista animavano la pittura sul suo splendido corpo, dando vita ad uno spettacolo davvero molto originale.