Sabato riapre il Mercato Contadino al Foro Boario

L’amministrazione comunale intende in questo modo sostenere la produzione agricola del territorio ricca di primizie, ortaggi e verdure di qualità. Una scelta nel segno del gusto, degli stili di vita sostenibili, del supporto all’economia locale e della tutela del nostro paesaggio agrario.

Il Comune invita tutti i cittadini a utilizzare i sistemi di spesa a domicilio: sul sito web del Comune è presente un elenco, in continuo aggiornamento, di operatori ed esercizi commerciali che hanno aderito

Per il momento non saranno riaperti altri mercati, nonostante le condizioni espresse dai decreti e circolari del Governo: l’amministrazione sta comunque lavorando per poter ripartire i mercati appena le condizioni sanitarie lo consentiranno.