Sabato parte la Z.T.L. nel centro storico di Castiglione,

partirà da Sabato 14 Maggio alle ore 00:00 a Domenica 18 Settembre alle ore 24:00. Ecco cosa sapere. GIORNI FESTIVI: divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i veicoli in Piazza Vittorio Emanuele II° e in via Roma, fino all’incrocio con via San Pietro, con orario 00,00 – 24,00; divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli nella via San Pietro e piazza antistante la chiesa di San Pietro. GIORNI LAVORATIVI: divieto di transito a tutti i veicoli in piazza Vittorio Emanuele II dalle ore 19.00 alle ore 08,00 del giorno successivo; divieto di transito e di sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli in via Roma, dal civico n.12 all’incrocio con via San Pietro, con orario 00,00 – 24,00.

GIORNI FESTIVI E GIORNI LAVORATIVI: Divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli e motoveicoli nei due posti adiacenti all’ «Enosteria Macelli” in Piazza Vittorio Emanuele II con orario 00.00-24.00: il transito all’interno del capoluogo per l’accesso dei residenti alla via San Pietro e via Cavour, sarà consentito in entrambi i sensi di marcia, solamente da Porta Nuova, nel rispetto della normativa del C.d.S. “Una scelta portata avanti dall’amministrazione Comunale da qualche anno. Negli ultimi anni il flusso turistico è molto cresciuto nel nostro Borgo, il centro chiuso è un incentivo per vivere in maniera tranquilla e sicura le nostre bellezze.

Il centro storico chiuso fa vivere in maniera sicura il centro dalle famiglie del Comune, che la sera si ritrovano nella Piazza e in Via Roma. Il centro storico chiuso permette alle attività commerciali di poter occupare più suolo pubblico e garantire ai clienti tranquillità e sicurezza. Crediamo che un Borgo come Castiglione, uno dei borghi più belli d’italia, possa crescere solo se punta sulla propria bellezza, una bellezza da conservare e da valorizzare, incentivando le famiglie e i turisti a passare giornate tranquille nel nostro Borgo”.