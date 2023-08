Sabato l’omaggio ai martiri di San Terenzo



Sabato 19 agosto, alle 7,30, al cimitero cittadino, la comunità di Pietrasanta renderà omaggio ai martiri di San Terenzo, 53 uomini rastrellati dai plotoni nazifascisti a Valdicastello il 12 agosto 1944, subito dopo la strage perpetrata a Sant’Anna di Stazzema e fucilati una settimana dopo nella località della Lunigiana, legati ad alberi, pali e tralci di vite.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con associazioni e autorità religiose locali, offrirà una corona d’alloro al sacrario eretto in memoria delle vittime; seguirà la benedizione di monsignor Stefano D’Atri e un momento di ricordo per tutte le persone travolte da quella catena di massacri che si prolungò, in territorio apuano, fino alla metà di settembre.