Sabato la consegna del 4° “Scaglietti-Dini”



Sarà consegnato sabato 16 dicembre, nella sala del consiglio comunale a Pietrasanta, il premio “Scaglietti-Dini” 2023, promosso dal professor Fernando Colao, docente di patologica ortopedica alla Sapienza di Roma, con il patrocinio del Comune per ricordare Oscar Scaglietti e Piero Dini, insigni docenti universitari della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze e incoraggiare i giovani laureandi e laureati in Medicina e Chirurgia a restare a lavorare in Toscana, trovando uno stimolo valido e consolidato nella tradizione della Scuola Ortopedica Fiorentina.

Il premio, giunto alla quarta edizione, è stato assegnato al dottor Federico Di Sacco, 32 anni, specializzando in Ortepedia e Traumatologia presso l’Università di Pisa: per lui una somma di 1.500 euro e la possibilità di frequentare un corso di formazione di 300 ore in sala operatoria chirurgico-ortopedica di cliniche od ospedali, con l’opportunità di assistere a pratiche chirurgiche e cliniche ortopediche.

Come di consueto, la cerimonia di consegna (prevista per le 16, alla presenza del sindaco Alberto Stefano Giovannetti) sarà preceduta da un convegno scientifico al quale parteciperanno numerosi esponenti della comunità medica italiana: oltre al professor Colao, che aprirà la sessione con riflessioni sul rapporto fra scienza, uomo e moralità alla luce della ricerca sulle staminali, il professor Leonardo Pantoni, docente di neurologia all’Università Statale di Milano, interverrà su “Cuore e cervello: nemici-amici”; il dottor Loris Pinzani, psicologo e psicoterapeuta, parlerà della “Logica di accettazione della sofferenza umana”; il professor Giorgio Maria Calori, docente di chirurgia ortopedica all’Università di Zurigo, presenterà “L’Inquadramento delle infezioni in ortopedia e traumatologia e principi di trattamento”; il professor Alberto Maleci, docente di neurochirurgia all’Università di Cagliari, concluderà con una relazione sulla “Mielopatia cervicale: diagnosi e trattamento chirurgico”.

Alla giornata, che si concluderà intorno alle 17, parteciperà anche il dottor Lorenzo Venturini, amministratore delegato del gruppo GVM Care & Research, tra i più attivi in Italia nel settore della sanità, della ricerca e della formazione medico scientifica.