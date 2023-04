Sabato la cittadinanza onoraria a Tano Pisano

L’ultima (solo in ordine di tempo) opera che ha portato in mostra a Pietrasanta è “Peix”, plexiglass, acciaio e ferro su base di marmo che svetta colorata in piazza Duomo, realizzata per l’esposizione diffusa “Let’s Go – Culture in movimento”. Ma sono, ormai, anni che l’artista siciliano Tano Pisano è fra i maggiori protagonisti della quotidianità artistica e culturale della “Piccola Atene” della Versilia.

Per questo, sabato 29 aprile alle 17, nella sala consiliare del Municipio, il Maestro diventerà cittadino onorario di Pietrasanta, così come proposto dall’amministrazione comunale e deliberato all’unanimità dal consiglio, lo scorso 10 marzo. Il cerimoniale ricalcherà quello già seguito per il “collega” e conterraneo di Pisano, Girolamo Ciulla, due settimane fa: dopo i saluti istituzionali, all’artista siciliano sarà consegnata una pergamena e una spilla in oro raffigurante lo stemma del Comune.

Dopo la formazione all’istituto d’arte di Catania e la specializzazione nella lavorazione della ceramica, del meccano, della pittura e della scultura all’Accademia di Belle Arti di Roma, Pisano ha vissuto in Spagna trasferendosi poi in Versilia e aprendo, nel 2016, a Pietrasanta la galleria “Tano Pisano Opera Unica”, suo personale showroom. Nel 2022 ha presentato in città la mostra “Meccano”, un gioco di incastri, colori, forme, lamiere e nello stesso anno ha donato al Museo dei Bozzetti “Donna con coda di cavallo”, opera realizzata in gres nel 2017.