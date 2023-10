Sabato e domenica la sfilata dei camion d’epoca

Camaiore – L’ Associazione Italiana Trasporti d’epoca organizza, per il prossimo fine settimana, un raduno di camion e autobus storici

Il programma prenderà il via sabato a Lido di Camaiore, con l’esposizione dei mezzi a partire dalle 8.30 su viale Kennedy, da lì poi la sfilata partirà intorno alle 9.45 con il percorso che, attraversando Capezzano, Massarosa e il Monte Quiesa, giungerà a Lucca dove, dopo aver percorso l’anello della circonvallazione, si dirigerà verso la Garfagnana per attraversare il passo del Vestito e ridiscendere verso Massa per tornare a Lido di Camaiore attraversando Montignoso e Pietrasanta.

La domenica invece, l’esposizione dei mezzi su viale Kennedy sarà visitabile fino alle 16.30 quando terminerà la manifestazione.

Condizioni climatiche permettendo parteciperanno una quarantina fra autocarri e autobus d’epoca provenienti da tutta Italia e anche dalla Francia.

L’associazione ha deciso di scegliere il territorio della Versilia e della Garfagnana in occasione della riapertura del passo del Vestito, una strada da sempre percorsa dai mezzi pesanti anche in epoche a dir poco pionieristiche quando, raccontano i membri più anziani, a causa della sua pericolosità, gli autisti erano soliti smontare lo sportello dal lato del guidatore per poter poter saltare dal mezzo prima che questo scivolasse per la scarpate.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con la FITRAM di La Spezia, l’associazione che si occupa della conservazione del patrimonio del trasporto pubblico.