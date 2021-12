Sabato e domenica Babbo Natale nel Palazzo del Forte a Coreglia

COREGLIA – Un paesaggio incantato per ospitare babbo Natale e fargli incontrare i bambini della Valle e non solo: l’associazione di Volontari Pro Coreglia ha preparato tutto il necessario per un fine settimana emozionante.

Tra i paesi che più ci ricordano un fantastico villaggio natalizio c’è sicuramente l’antico Borgo di Coreglia.

Arroccato su un colle con gli appennini ca fare da imponente cornice racchiude indubbiamente le caratteristiche migliori di un paesaggio fiabesco e suggestivo: l’ideale per ospitare Babbo Natale che, salito a Coreglia, ospitato dall’associazione ProCoreglia,

si è scelto una dimora signorile come il Palazzo del Forte. Il Villaggio natalizio era già stato proposto lo scorso weekend con grande successo di presenze e riaprirà nuovamente per grandi e piccini nei giorni del 18 e 19 dicembre. Coreglia dunque vi aspetta per celebrare al meglio l’arrivo imminente della festa più attesa dell’anno… naturalmente in compagnia di Babbo Natale.