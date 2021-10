Politica, sabato Barsanti a San Concordio: “A rischio troppe aree verdi”

Lucca, 8 ottobre – Il consigliere comunale Fabio Barsanti visiterà nel pomeriggio di sabato 9 ottobre il quartiere di San Concordio, dove incontrerà i residenti. L’appuntamento si inserisce nel calendario degli incontri periodici nei quartieri effettuati dal consigliere di Difendere Lucca.

“San Concordio è uno dei quartieri più coinvolti nelle opere pubbliche di questa amministrazione – scrive Barsanti – senza però incontrare il favore dei residenti. Quattro progetti stanno cambiando il volto di parte del quartiere rischiando, per molti, di far perdere le occasioni di riqualificazione attese da tempo. Durante il giro del quartiere visiterò anche le zone di cantiere”.

“Dopo aver convocato la commissione lavori pubblici – continua Barsanti -per accertare alcune criticità al cantiere presso l’area Ex Gesam, è mia intenzione incontrare i residenti per analizzare le ulteriori problematiche. La riduzione delle aree verdi per la realizzazione di nuove costruzioni, per esempio, è oggetto di molte segnalazioni che mi arrivano quotidianamente. Il Comune ha perso il contatto anche con questa parte della città e dei cittadini, per questo è importante che i consiglieri comunali siano presenti sul territorio”.