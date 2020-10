Sabato ad Altopascio test sierologici gratuiti in piazza

Il gazebo sarà allestito in via Cavour accanto alla chiesa. Qui, nel pomeriggio di sabato 24 ottobre, saranno presenti i volontari e il personale infermieristico della Misericordia: chiunque, se maggiorenne, potrà presentarsi per effettuare il test. I minorenni, invece, dovranno essere accompagnati da un adulto.