Inaugura sabato 9 settembre, alle ore 17,30, al Palazzo delle Esposizioni di Lucca, la personale di Sergio Tappa,

Promossa dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, assieme alla Fondazione Lucca Sviluppo, con il patrocinio del Comune di Lucca

“Vincoli. Anima mediterranea, pittura mitteleuropea”

a cura di Alessandro Romanini

“Sergio Tappa è quello che si dice un artista a tutto tondo – sottolineano Andrea Palestini, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca e Alberto Del Carlo, presidente della Fondazione Lucca Sviluppo – che ha fatto dell’esperienza artistica una vera vocazione della vita: passando per diverse discipline, dalla musica alla recitazione, dalla grafica all’illustrazione per arrivare ad una maturazione artistica e ad una produzione che lo connatura. La sua è una pittura mitteleuropea con un’anima mediterranea, che racconta la bellezza in modo originale e personale. Questa mostra, siamo sicuri potrà essere anche di esempio ad altri, magari giovani artisti, che aspirano a trovare la propria strada”.

Sergio Tappa ha infatti, dedicato la vita all’arte nelle sue svariate forme. Nato a Roma nel 1950, dove ha trascorso gli anni della giovinezza. Dopo la maturità al liceo artistico, si iscrive dapprima alla facoltà di architettura per poi dedicarsi all’arte nelle sue varie forme: la musica, il teatro e il cinema, raccogliendo numerose esperienze come batterista e attore. In questo periodo, i mitici anni sessanta, che hanno segnato una svolta storica e culturale, Sergio Tappa trascorre lunghi soggiorni a Londra e ad Amsterdam. L’interesse costante per l’arte visuale, associata alla Pop Art e alla musica pop, lo porta a formarsi come illustratore, creativo e grafico presso agenzie romane di spicco. Per anni Sergio Tappa svolge queste attività a Roma finché riceve una proposta di lavoro a Zurigo come illustratore e grafico.

Nel 1980 si trasferisce in Svizzera, dove lavora inizialmente per diverse importanti agenzie zurighesi e poi, a partire dal 1983, come illustratore indipendente. Parallelamente Sergio Tappa inizia a dipingere e nel 1987 decide di dedicarsi solo all’arte. Da allora fino al 2016 fa il pittore e lo scultore a Zurigo. Nel 2017 Sergio Tappa ritorna in Italia, a Lucca, dove oggi vive e lavora. I suoi quadri e le sue sculture vengono esposti in molte mostre personali e collettive in Svizzera, Italia e in altri paesi. Le sue opere appartengono ad importanti collezioni private.

Palazzo delle Esposizioni di Lucca (Fondazione Banca del Monte di Lucca)

Piazza San Martino 7, 55100 Lucca

Orario: dal martedì alla domenica ore 15,30/19,30

Ingresso libero