SABATO 9 E DOMENICA 10 DICEMBRE ALLA MISERICORDIA DI CAMIGLIANO C’E’ LA’ MAGICA CASA DI BABBO NATALE’

Anche quest’anno la sede della Misericordia Santa Gemma Galgani, in via Stradone di Camigliano 47-51, ospiterà l’iniziativa ‘La magica casa di Babbo Natale’ in programma con numerose iniziative sabato 9 e domenica 10 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 17.30. L’evento natalizio promosso dalla Misericordia di Camigliano con il patrocinio del Comune prevede la consegna delle letterine a Babbo Natale da parte dei più piccoli, laboratori, musiche natalizie, animazione per bambini e degustazioni di pane e salsiccia, necci, cioccolata calda e vin brulè. Domenica 24 dicembre torna anche l’iniziativa ‘Babbo Natale a casa tua!’ (Prenotazioni al numero 0583 936392-Interno 1, a partire dal 12 dicembre fino ad esaurimento disponibilità).

Per informazioni tel. 0583 936392- 328 2159466, 329 3275998.