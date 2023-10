SABATO 7 OTTOBRE A SAN LEONARDO IN TREPONZIO UNA ‘CACCIA AL TESORO’ PER I PIU’ PICCOLI

Sabato 7 ottobre con inizio alle ore 15.00 a S.Leonardo in Treponzio, negli spazi esterni dello Sportello al Cittadino (EX Circoscrizione) , si svolgerà una ‘Caccia al tesoro’ rivolta ai più piccoli promossa dall’associazione ‘Amici del Melograno’ con il contributo del Comune, nell’ambito del bando 2023 per le iniziative di pubblico interesse, e la collaborazione di Legambiente Capannori e Piana Lucchese. I bambini saranno divisi in squadre e nelle varie tappe i gruppi conquisteranno un pezzo del puzzle che verrà assemblato a formare, su di un grande tabellone, il Comune di Capannori. Le sette tappe avranno i temi identitari del Comune di Capannori: l’acqua e le fonti, l’albero e i boschi, la panchina , la raccolta differenziata, la vita all’aria aperta: lo sport, la vita all’aria aperta: il parco giochi, la Casetta del libro. Al termine sono previsti piccoli premi e una merenda per tutti.

La caccia al tesoro è rivolta alle famiglie con bambini fino a 8 anni. Prenotazione obbligatoria in inviando un messaggio al numero whatsapp 340 779327. Per informazioni amicidemelograno@gmail.com .