SABATO 7 E DOMENICA 8 MAGGIO SI TERRA’ IL SECONDO FINE SETTIMANA DELLA ‘FESTA DELL’ACQUA’: AI CITTADINI SARANNO DISTRIBUITE BOTTIGLIE DI VETRO AD ALCUNE FONTI DELLA ‘VIA DELL’ACQUA’

Sabato 7 e domenica 8 maggio è in programma il secondo fine settimana della ‘Festa dell’Acqua (inizialmente fissato al 2 e 3 aprile, ma rinviato per maltempo) promossa dal Comune in collaborazione con Acque Spa, Osservatorio di Rinascita Ambientale (Ora) e Ascit in occasione della ‘Giornata mondiale dell’acqua’ dello scorso 22 marzo. Presso alcune fonti della ‘Via dell’Acqua’ con l’aiuto dei volontari di associazioni del territorio ad ogni cittadino residente a Capannori saranno consegnate 3 bottiglie di vetro (a famiglia) chiedendo di sostituire quelle in plastica che verranno conferite negli appositi bidoni forniti da Ascit, mentre a coloro che già utilizzano bottiglie in vetro verrà dato un portabottiglie realizzato con materiale di riuso dall’impresa sociale ‘Terra di Tutti’. A tutti i cittadini verranno consegnati un attestato di ‘Cittadino consapevole’ da parte del Comune e una brochure realizzata in collaborazione con Ora (Osservatorio di rinascita ambientale) con le informazioni utili per l’approvvigionamento dell’acqua in vetro.

L’iniziativa ha riscosso grande successo durante il primo fine settimana con la distribuzione ai cittadini di circa 5.000 bottiglie di vetro delle oltre 8.000 messe a disposizione dal Comune e di circa 400 cestini portabottiglie.



“La risposta data dai cittadini nel primo fine settimana di questa nuova iniziativa volta a ridurre l’utilizzo della plastica ‘usa e getta’ e a promuovere l’uso di materiali di qualità come il vetro è stata molto positiva e dimostra la sensibilità della nostra comunità ai temi della salvaguardia ambientale – afferma l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro-. Auspico che anche durante il prossimo week end si possa registrare una grande partecipazione. Ringraziamo tutte le associazioni di volontariato che hanno collaborato a quella che è stata una festa di tutta la comunità, e che ancora collaboreranno il prossimo fine settimana, dando un contributo determinante alla riuscita di questa iniziativa”.

All’iniziativa del prossimo fine settimana saranno presenti le seguenti associazioni: Vab sezione Lucca, Anpana, Misericordia di San Giusto di Compito e Massa Macinaia, Centro Culturale Compitese, Gruppo donatori di sangue Fratres Pieve e Sant’Andrea di Compito, Gruppo Folklorico Compitese, Fonte del Sorriso.

La Festa dell’acqua il 7 e 8 maggio si terrà presso 5 punti di distribuzione con il seguente calendario: Fonte Ravano (Castelvecchio di Compito) 7 e 8 maggio ore 9-12 e 15-18; Fonte L’Agostina (Pieve di Compito) 8 maggio ore 9-12; Fonte Ponte alle Corti (Pieve di Compito) 8 maggio ore 9-12; Fonte Capo di Vico (Sant’Andrea di Compito) 7 e 8 maggio ore 9-12 e 15-18 ; Fonte S.Pierino (Sant’Andrea di Compito) 7 maggio ore 9-12 e 15-18.

Per le fonti L’Agostina e Ponte alle Corti la distribuzione dei materiali avverrà alla sede del Gruppo donatori di sangue ‘Fratres’ Pieve e Sant’Andrea di Compito, via della Pieve, 15.