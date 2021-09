SABATO 4 SETTEMBRE – Bagno Aurora – Marina di Pisa “Cena al contrario: dal caffè all’’antipasto”

SABATO 4 SETTEMBRE – Bagno Aurora – Marina di Pisa “Cena al contrario: dal caffè all’’antipasto”

Immagina di andare una sera a cena e iniziare dalla fine… di quale fine sto parlando?! Ma della cena naturalmente!

No, non si tratta di uno scherzo o di un giro di parole a caso per confonderti le idee… qui siamo diventati tutti matti sul serio e vogliamo che tu provi la nostra pazza idea!

“Cena al contrario: dal caffè ..all’antipasto”

Saprai resistere fino all’inizio?!

«Inizieremo con il servire il caffè , il dolce, e… via fino all’antipasto , passando ovviamente per le altre portate…

La sfida è aperta a tutti e a tutte!

Non sono accettate scuse banali.. alla fine è sempre una cena in compagnia di tante altre magnifiche persone!

La cena è al contrario ma il dopo cena sarà come sempre <<Normale>>, anzi, Super!

A presto allora e… preparatevi alla nostra Pazzia!

evento:

https://facebook.com/events/s/cena-al-contrario/1283115188807206/