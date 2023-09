Sabato 30 settembre formazione regionale dei giovani del progetto Policoro:

«Maria Eletta: fede e impegno nella società»

Sabato 30 settembre a Lucca si tiene una giornata formativa regionale dei giovani impegnati nel Progetto Policoro, un progetto organico della Chiesa Italiana che vuole affrontare il problema della disoccupazione giovanile, attivando iniziative di formazione a una nuova cultura del lavoro, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità giovanile in un’ottica di sussidiarietà, solidarietà e legalità. I percorsi formativi attivati in questo anno avevano come personalità di riferimento la vita e il pensiero della politica Maria Eletta Martini (Lucca, 1922-2011).

I giovani, provenienti da tutta la regione, dopo una mattina d’incontro all’ex Seminario di Monte San Quirico, alle 14.45 di sabato 30 settembre si ritroveranno nella Cattedrale di Lucca con il direttore della Caritas diocesana, don Simone Giuli, che li accompagnerà a conoscere il significato della vita del santo cui è dedicata la «Chiesa madre della Diocesi di Lucca»: San Martino.

Subito dopo i ragazzi e le ragazze si sposteranno nel Palazzo Arcivescovile (ingresso Piazzale Arrigoni, 2) per un incontro formativo che però sarà aperto a tutta la cittadinanza. Alle 15.30 infatti inizierà una tavola rotonda intitolata: «Maria Eletta: fede e impegno nella società». Porteranno i loro saluti introduttivi Andrea Bimbi, referente regionale del Progetto Policoro, e Luca Pighini, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro di Lucca. Poi, approfondendo la vita e la testimonianza della parlamentare lucchese, interverranno: don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale sociale e del lavoro (Cei), che si soffermerà sui temi della spiritualità e della politica e il professor Emanuele Rossi, Scuola Superiore Sant’Anna e Centro Ricerca Maria Eletta Martini, che invece parlerà dell’impegno politico e dell’attenzione al volontariato. Durante la tavola rotonda Giulia Perelli, attrice e regista, leggerà alcuni testi scritti dall’on. Martini. Modera l’incontro il giornalista di Toscana Oggi Lorenzo Maffei.