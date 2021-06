Dalla musica, anche classica, al teatro, dai laboratori per bambini alle presentazioni di libri. E ancora talk show, talent e due superospiti: Paolo Crepet e Dario Ballantini.

Sabato 3 luglio prenderà ufficialmente il via l’Estate porcarese. Piazza Felice Orsi si farà spazio ideale per le serate dei residenti e non solo.