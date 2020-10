Sabato 3 e domenica 4 ottobre la nuova edizione dell’Eurobirdwatch

Sabato 3 ottobre “Le Lame di San Rossore” – Escursione guidata a piedi nella riserva “Lame di Fuori”, nel cuore del Parco, attraversando il bosco per raggiungere le “lame”, le pregiate aree umide che ospitano, in questo periodo, trampolieri e altri uccelli acquatici in migrazione. Il ritrovo è previsto per le 9 a San Rossore, presso il parcheggio di fronte al ristorante Poldino.