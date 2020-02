Sabato 29 febbraio inizia il percorso formativo «Laudato si’»

Sabato 29 febbraio inizia il percorso formativo «Laudato si’»

Sta per partire un percorso di formazione e riflessione che, sulla scia degli insegnamenti pronunciati da Papa Francesco nell’enciclica «Laudato si’», da cui l’iniziativa prende nome, si pone l’obiettivo di sensibilizzare tutti coloro che intendono acquisire conoscenza e strumenti per impegnarsi nel campo sociale e politico all’insegna del «bene comune». È con questo scopo infatti che l’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Lucca propone un percorso formativo gratuito per giovani (18-40 anni) che, da sabato prossimo 29 febbraio, si articolerà in quattro incontri per poi concludersi a giugno con un week end. Il primo incontro è fissato per sabato 29 febbraio, ore 9.30-12.30, all’oratorio di Saltocchio ed è intitolato «Eccomi» (Es. 3,4), con riflessioni di mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca a cui seguirà un confronto tra i presenti.

Gli altri tre incontri sono così programmati: sabato 4 aprile ore 15.30-18.30 presso sala parrocchiale di Capannori: «Il Re Davide, peccatore e credente», con riflessioni di mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, e confronto di gruppo; sabato 18 aprile ore 9.30-12.30 presso oratorio «Il Colosseo» di Camaiore: «L’uomo e la storia. Alle radici della crisi attuale», incontro con docenti e confronto di gruppo; sabato 16 maggio ore 9.30- 12.30 presso oratorio San Giovanni Paolo II di S. Anna (Lu): «Analisi e interpretazioni dell’attuale contesto socio ambientale», incontro con docenti e confronto di gruppo.

Il weekend conclusivo si terrà sabato 20 giugno e domenica 21 giugno, presso il Seminario arcivescovile di Monte S. Quirico (Lu) sul tema: «Vivere l’ecologia integrale e ri-animare l’economia: il protagonismo dei giovani».

Come si evince dal programma, dunque, durante il percorso si alterneranno relazioni qualificate, laboratori, ma anche momenti di convivialità e di spiritualità. Per informazioni sul percorso formativo «Laudato si’» e per iscriversi (l’iscrizione è gratuita) è possibile contattare l’organizzazione (Luca Pighini coordinatore del percorso di formazione; Giovanni Bolognini segreteria organizzativa) scrivendo una email a pasllavoro@gmail.com; altre info su www.diocesilucca.it/laudato-si.