SABATO 27 MAGGIO IN PROGRAMMA LA DECIMA ‘MARCIA DI S.GEMMA’ E LA SETTIMA ‘PASSEGGIATA PER GIULIA’

Partenza alle ore 16.00 dalla sede della Misericordia Santa Gemma Galgani a Camigliano

Sabato 27 maggio si svolgerà la decima edizione della ‘Marcia di S. Gemma’ unitamente alla settima ‘Passeggiata per Giulia’, promosse dalla Misericordia Santa Gemma Galgani di Camigliano in collaborazione con il Comune, i Gruppi dei donatori di sangue ‘Fratres’ del territorio e il Trofeo Podistico Lucchese.

La marcia, valevole per il ‘Sabato si vince’- Trofeo Podistico Lucchese prenderà il via alle ore 16.00 dalla sede della Misericordia, in via Stradone 47-51 a Camigliano. I partecipanti potranno scegliere tra 3 percorsi: 2, 6 e 11 chilometri attraverso i quali ammirare splendidi scorci collinari.

La ‘Passeggiata per Giulia’, giunta alla settima edizione, ha come obiettivo quello di coinvolgere i bambini con i loro genitori per ricordare la piccola Giulia, prematuramente scomparsa. L’idea di ricordarla attraverso una passeggiata, unendosi alla Marcia di Santa Gemma, è nata dagli amici della famiglia di Giulia che hanno pensato che una passeggiata all’aria aperta con tanti bambini potesse essere un bel modo per mantenere vivo il ricordo. Parte del ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’ospedale pediatrico ‘Meyer’ a favore del progetto ‘Neuro oncologia’.

La marcia è un evento a rifiuti zero e per questo nei ristori intermedi e in quello finale saranno utilizzati materiali compostabili. Sono previste attività musicali e di animazione.

Alla manifestazione parteciperà anche un gruppo composto da dipendenti del Comune di Capannori e dell’azienda Wepa, nell’ambito del progetto Family Audit, per il quale hanno ottenuto la certificazione, finalizzato a migliorare il benessere dei dipendenti sul posto di lavoro promuovendo in particolare la conciliazione vita-lavoro e varie attività.

La quota di iscrizione è di 3.50 euro per i singoli e di 3 euro per i gruppi. Per informazioni Moreno 348 4058373, Luciano 347 1047489.