SABATO 27 E DOMENICA 28 MARZO NUOVA DISTRIBUZIONE DI MASCHERINE IN QUATTRO PUNTI DISLOCATI SUL TERRITORIO

In seguito ad una nuova fornitura da parte della Regione Toscana

L’amministrazione comunale sta lavorando per una nuova distribuzione di mascherine dopo l’arrivo di una nuova fornitura da parte della Regione Toscana. I dispositivi di sicurezza, 5 per ciascun cittadino, saranno distribuiti sabato 27 marzo dalle 15 alle 19 e domenica 28 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 in quattro punti dislocati sul territorio comunale. Ecco quali sono:

Zona nord: presso il Mercato di Marlia per le frazioni di Lammari, Marlia e Matraia; presso la sede della Misericordia Santa Gemma a Camigliano per San Colombano, Camigliano, Segromigno Piano e Monte, Valgiano, Lappato, San Gennaro, Gragnano, San Martino in Colle, San Pietro a Marcigliano, Sant’Andrea in Caprile Tofori e Petrognano;

Zona centro: presso Artè a Capannori per le frazioni di Capannori centro, Lunata, Tassignano, Paganico, Carraia, Parezzana, Toringo, Pieve San Paolo, Colognora e Santa Margherita

Zona sud: presso lo Sportello al Cittadino di San Leonardo in Treponzio (ex Circoscrizione) per Verciano, Guamo, Vorno, Coselli, Badia di Cantignano, San Ginese, Massa Macinaia, San Leonardo in Treponzio, S. Andrea di Compito, San Giusto di Compito, Pieve di Compito, Colle di Compito, Ruota e Castelvecchio di Compito.

Per ritirare le mascherine per l’intero nucleo familiare è necessario il documento di identità dell’intestatario del nucleo. E’ possibile ritirare le mascherine per altri nuclei familiari (parenti, vicini) presentando il documento di identità dell’intestatario della famiglia per la quale si ritirano.

“Siamo ancora in una fase critica dell’emergenza sanitaria in cui l’utilizzo della mascherina è di importanza fondamentale per proteggere se stessi e gli altri dal virus – afferma l’assessore alla protezione civile, Davide Del Carlo-. Riteniamo quindi molto utile la scelta della Regione Toscana, che ringraziamo, di donare 5 mascherine ad ogni cittadino perchè è un segnale di vicinanza nei confronti della popolazione. Siamo al lavoro per imbustare i dispositivi di sicurezza per poi distribuirli alla cittadinanza in quattro postazioni dislocate sul territorio. Coloro che sono anziani o affetti da patologie possono riceverle a domicilio contattando il centro di protezione civile. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta i volontari della protezione civile per il prezioso lavoro che stanno svolgendo da un anno a questa parte a favore della comunità”.

Le persone anziane sole e chi è affetto da patologie da lunedì 29 marzo possono contattare il centro operativo comunale di protezione civile (Coc) al numero 0583 428661 per chiedere la consegna a domicilio delle mascherine.