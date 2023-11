Lucca: sabato 25 novembre l’intitolazione della Terapia intensiva a Ferdinando Cellai – al “San Luca” anche il concerto della Filarmonica Giacomo Puccini di Lucca Lucca, 22 novembre 2023 – Sabato 25 novembre alle ore 10 nella Sala Sesti al terzo piano dell’ospedale “San Luca” di Lucca, si terrà, in presenza dei familiari e della Direzione aziendale, un incontro in ricordo del dottor Ferdinando Cellai, a cui il personale sanitario della struttura di Anestesia e rianimazione di Lucca e Valle del Serchio ha voluto intitolare la Terapia intensiva, da lui inaugurata nel 2014. Nell’occasione verrà anche scoperta, all’ingresso del reparto, una targa a lui dedicata. Sempre sabato 25 novembre alle ore 10.30 si svolgerà, nella hall dell’ospedale “San Luca” un concerto della Filarmonica Giacomo Puccini di Lucca diretta dal maestro Nicola D’Arrigo, che dal 2018 è la banda ufficiale del Comune di Lucca. Al “San Luca” le note della formazione lucchese potranno quindi arrivare agli utenti e agli operatori dell’ospedale e permetteranno di promuovere benessere all’interno di questo luogo di cura e di assistenza, perché la musica è un linguaggio universale e uno straordinario strumento per trasmettere messaggi di solidarietà e speranza.