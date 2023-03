Sabato 25 e Domenica 26 marzo tornano le giornate FAI di primavera.

Questa volta Gruppo FAI Versilia vi aspetterà presso Palazzo Mediceo di Seravezza da dove partiranno ben 2 tipi di visite, la visita del museo del lavoro e delle tradizioni popolari, grazie alla quale i visitatori potranno scoprire quali furono le principali attività di gran parte del territorio, e la visita alla scoperta del borgo di Seravezza, piccola perla nascosta alla pendici delle Apuane. In entrambe ci saranno come guide di eccezione, in veste di ciceroni per un giorno, i ragazzi del Liceo Chini-Michelangelo di Lido di Camaiore.

Le visite partiranno dalle 11 di mattina con ultima visita alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 17.30.

I volontari FAI vi aspetteranno come sempre con tutto il loro entusiasmo alla scoperta della Versilia.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di visitare il sito internet del FAI e le pagine social del Gruppo FAI Versilia.