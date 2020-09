Sabato 24 ottobre la ‘1000 Miglia 2020’ passerà dal centro di Capannori

La ‘1000 Miglia 2020’, trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, sabato 24 ottobre passerà dal centro di Capannori. Con il coordinamento organizzativo di Aci Lucca e la collaborazione del Comune, la capostipite di tutte le corse automobilistiche nel primo pomeriggio, provenendo da Porcari, attraverserà il centro vecchio e nuovo di Capannori, passando dalla chiesa per poi raggiungere Piazza Aldo Moro e attraverso via Martiri Lunatesi imboccare la Via Pesciatina in direzione Lucca.

A sfilare per le strade capannoresi sarà un lungo corteo, formato da 400 auto d’epoca. La 1000 Miglia storica sarà preceduta dalla 1000 Miglia Ferrari Tribute, con circa 100 Ferrari moderne che percorreranno lo stesso itinerario della corsa storica. Il percorso capannorese della ‘Freccia Rossa’ è inserito nella terza tappa della manifestazione, Roma-Parma.

“E’ un vero onore ospitare a Capannori questa prestigiosa manifestazione automobilistica, non a caso definita ‘la corsa più bella del mondo’ – afferma l’assessore allo sport e al turismo, Lucia Micheli -. Una competizione importante dal punto di vista sportivo e storico, ma indubbiamente anche sotto l’aspetto turistico, perchè darà grande visibilità al nostro territorio, con un significativo ritorno d’immagine. Non è la prima volta che questa mitica corsa tocca Capannori, riservando ogni volta grandi emozioni ed entusiasmo. Il 24 ottobre sarà un vero giorno di festa per Capannori e per tutti i suoi cittadini e come amministrazione comunale collaboreremo per consentire la massima partecipazione a questo prestigioso evento, naturalmente nel rispetto delle norme anti Covid 19, e per riservare un’accoglienza speciale agli equipaggi. Ringraziamo Aci Lucca per aver voluto Capannori tra le tappe della ‘1000 Miglia 2020’ “.

La ‘1000 Miglia 2020’ si svolgerà dal 22 al 25 ottobre e ripercorrerà lo storico percorso Brescia-Roma-Brescia in quattro tappe: 22 ottobre da Brescia a Cervia-Milano Marittima; 23 ottobre da Cervia-Milano Marittima a Roma; 24 ottobre da Roma a Parma; 25 ottobre da Parma a Brescia.

La 1000 Miglia è stata una competizione automobilistica di granfondo disputata in 24 edizioni tra il 1927 e il 1957. Si trattava di una gara di velocità in linea con partenza e arrivo a Brescia, in cui i concorrenti arrivavano fino a Roma attraverso il centro-nord Italia. Il nome della gara deriva dalla lunghezza del percorso; infatti, nonostante diverse variazioni nel corso degli anni, rimase lungo circa 1600 chilometri equivalenti a circa mille miglia imperiali.

Dal 1977 la 1000 Miglia rivive sotto forma di gara di regolarità storica a tappe, la cui partecipazione è limitata ai veicoli prodotti entro il 1957 e appartenenti a modelli di vettura che avevano partecipato alla corsa originale. Il percorso Brescia-Roma-Brescia ricalca, pur nelle sue varianti, quello della gara originale, mantenendo costante il punto di partenza/arrivo in viale Venezia all’altezza dei giardini del Rebuffone.