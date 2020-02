Sabato 22 febbraio – Giornata di Carnevale anche a Querceta

Anche il paese di Querceta, nel comune di Seravezza, si sta preparando a festeggiare il Carnevale. Grazie a Irene Gnech, Riccardo Guglielmini ed Emanuele Taddei, membri dell’Associazione Culturale che da anni si occupa di mantenere attivo il paese di Querceta, organizza, già dalla mattina di Sabato 22 febbraio, non solo il Mercatino dell’artigianato, antiquariato e svuotasoffitte in P.zza Sandro Pertini, ma anche la festa in maschera per tutti i bambini, durante il pomeriggio, con musica e balli, in collaborazione con la Cooperativa Cassiopea. Ad animare le vie del centro, inoltre, non mancheranno varie mascherate provenienti, per la prima volta, direttamente dai Carnevali della Versilia e di Viareggio, che si esibiranno con le proprie simpatiche coreografie.