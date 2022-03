SABATO 2 APRILE A MARLIA L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO SPAZIO CULTURALE ‘LOGOS’: SALA STUDIO, LUOGO DI AGGREGAZIONE E SALA RIUNIONI

Nella sede dello ‘Sportello al cittadino zona nord’ vicino al mercato

Sabato 2 aprile, alle ore 16, alla presenza del sindaco Luca Menesini, sarà inaugurato il nuovo spazio culturale ‘Logos’ realizzato dall’amministrazione comunale nella sede dello ‘Sportello al Cittadino zona nord’ di Marlia (ex circoscrizione), vicino al mercato.

Si tratta di un primo tassello di un progetto più ampio di centralità del mercato, promosso dal comitato “Agorà per Marlia” in collaborazione con il Comune.

Il taglio del nastro sarà accompagnato da un intervento musicale della Filarmonica ‘A.Catalani’ di Marlia.

Il nuovo spazio, realizzato dopo una serie di lavori di riqualificazione con cui è stato redistribuito lo spazio all’interno dell’edificio, con la creazione di nuovi locali, sarà un primo spazio pubblico per la comunità di Marlia e non solo.

Ospita infatti un’aula studio attrezzata, per consentire durante il giorno agli studenti del territorio di disporre di uno spazio bello e confortevole per lo studio, ma anche per socializzare e svolgere attività. ‘Logos’ dispone anche di una sala riunioni che la sera il Comune metterà a disposizione di associazioni e comitati cittadini per incontri ed iniziative.