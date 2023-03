SABATO 18 MARZO A CAPANNORI SI CORRE LA ‘LIONS RUNNING’, LA MARCIA AL RITMO DEL CUORE

In piazza Aldo Moro sarà presente anche un ‘Punto Salute Lions’

Sabato 18 marzo a Capannori si svolgerà la quinta edizione della ‘Lions Running’-La marcia al ritmo del cuore– promossa da Lions Club Antiche Valle Lucchesi, Valle del Serchio, Pescia, Pietrasanta Versilia storica. La marcia valida per il 44a Trofeo Podistico Lucchese “ Il sabato… si vince” e per il 46° ‘Trofeo delle tre province’ partirà da Piazza Aldo Moro davanti alla sede comunale (partenza dalle ore 15 alle ore 16– consegna cartellini dalle 14.30) e prevede percorsi da 3, 6 e 10 chilometri con due ristori. Il ritorno è previsto in piazza Aldo Moro dove saranno consegnati premi ai gruppi podistici con maggior numero di partecipanti. La manifestazione, che vede il patrocinio del Comune e della Provincia e la collaborazione di Onlus Amo dell’amore ‘Roberto Palagi’, Misericordia di Capannori, Misericordia Santa Gemma Galgani di Camigliano, Misericordia di Montecarlo, Protezione civile Nazionale e associazione ‘Amici del cuore’ di Lucca propone un ‘Punto Salute Lions’ allestito in piazza Aldo Moro con visite gratuite su prenotazione dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17 per diabetologia, dermatologia, cardiologia, ortopedia, oculistica, audiometria, nutrizionista, podologia, pet therapy. Per prenotazione delle visite è possibile chiamare il numero 349 0516926.