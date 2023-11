Sabato 11 novembre ore 15 Incontro con l’autore Dario Ricci presenta Rocky Marciano

Nel corso di questa fase regionale dei campionati italiani élite, che si terranno questo fine settimana nella sede della Pugilistica Lucchese, in via Nicola Barbantini s. n. (area ex Ospedale Campo di Marte), la grande boxe torna ad abbracciare la celebrazione della cultura sportiva. Sabato 11 novembre alle 15 si terrà infatti l’incontro con l’autore Dario Ricci, per la presentazione del suo libro Rocky Marciano, edito da lab DFG in occasione dei cento anni dalla nascita di una leggenda imbattuta ed imbattibile.