Ultim’ora.

Sabato 11 dicembre alle 15.30 al Cinema Centrale ci sarà Enrico Letta

Viene a Lucca per sostenere il percorso delle primarie del centrosinistra, un momento bellissimo e importante di democrazia, dove saranno proprio i cittadini lucchesi, dai 16 anni in su e a prescindere dall’appartenenza a un partito (per votare alle primarie di coalizione, infatti, non serve essere iscritti a un partito), a scegliere chi dovrà essere il candidato sindaco del centrosinistra.