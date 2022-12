Sabato 10 dicembre dalle 9.30 alle 12.00, in piazza San Giusto a Lucca Fratelli d’Italia organizza il gazebo di tesseramento.

Sabato 10 dicembre dalle 9.30 alle 12.00, in piazza San Giusto a Lucca Fratelli d’Italia organizza il gazebo di tesseramento. Saranno presenti dirigenti ed eletti locali e nazionali. “Prosegue l’attività del partito nelle piazze tra la gente. Insieme ai nostri dirigenti ed eletti raccoglieremo le necessità, i problemi, le idee di cittadini famiglie e imprese. Il nostro partito crede nell’importanza del radicamento territoriale. La Politica per noi è solo tra la gente” scrive in una nota il Coordinamento comunale di Fdi di Lucca, che ha organizzato il gazebo.