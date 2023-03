Sabato 1 aprile: giornata conclusiva della «Settimana della scuola» edizione 2023

Sabato 1 aprile si conclude l’intensa «Settimana della scuola» promossa dalla Diocesi di Lucca, su

iniziativa dell’Ufficio per la pastorale scolastica, in collaborazione con altri uffici e servizi

diocesani.

Alle ore 11 del mattino, nella chiesa dei Servi a Lucca, si terrà «Resilienza in musica»: l’incontro-

concerto animato dall’Orchestra Giovanile Toscana con studenti di varie scuole secondarie di II

grado. Si tratta di un focus sul disagio che molti adolescenti stanno vivendo nel graduale

superamento della pandemia. Oltre l’arcivescovo Paolo Giulietti, interverranno: la dottoressa

Valeria Massei, Responsabile Educazione e Promozione della Salute; la dottoressa Patrizia

Fistesmaire, Responsabile UF Consultoriale; la dottoressa Anna Belmonte, Responsabile UF

Salute Mentale Infanzia Adolescenza.

Nel pomeriggio alle 16, sempre a Lucca, ma nel Salone dell’Arcivescovato, ci sarà la premiazione

dei vincitori del concorso scolastico «Ascolta il creato». Concluderà la «Settimana della scuola»

una messa presieduta dall’Arcivescovo in cattedrale alle ore 19.

La sera alle ore 21, sempre in cattedrale, verrà offerto a tutta la cittadinanza un concerto con lo

«Stabat Mater» in fa minore di Luigi Boccherini eseguito dall’Orchestra Giovanile Toscana diretta

da Lorenzo Biagi (Lucca, Cattedrale), con il soprano Francesca Longari. Questo concerto gode del

patrocinio di: Comune di Lucca, Stazione Leopolda Pisa, Arcidiocesi di Lucca, Azienda Usl

Toscana Nord-Ovest, La mano amica, Centro studi Luigi Boccherini. Alla serata parteciperà anche

mons. Giulietti assieme a Lucia Dal Pino direttrice dell’Ufficio diocesano per la pastorale

scolastica e Giacomo Ricci responsabile diocesano dell’Irc.

La «Settimana della scuola» edizione 2023 ha coinvolto centinaia di studenti di ogni ordine e grado,

compresi dirigenti scolastici, insegnanti e famiglie. Si è svolta a partire da lunedì 27 marzo – su

tutto il territorio diocesano dalla Versilia alla Valle del Serchio passando per la Piana di Lucca –

con incontri formativi e informativi. Tra questi anche la presentazione da parte di studenti, avvenuta

nella chiesa dei Servi a Lucca stamani venerdì 31 marzo, dei lavori svolti nei Pcto promossi dalla

Diocesi in questo anno scolastico, con attività sia di ricerca storica che di promozione della cultura

del dialogo e della pace tra popoli e culture.