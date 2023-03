Sabato 1° aprile alle ore 15 sarà inaugurata la 125° panchina rossa in Valle del Serchio

Sabato 1° aprile alle ore 15 sarà inaugurata la 125° panchina rossa in Valle del Serchio. Un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne ed il femminicidio che riporta il numero 1522 e quello di tutti i Centri Antiviolenza della Provincia di Lucca.

La panchina è stata realizzata dall’Associazione ASD Uno Spazio per Te e sarà collocata in un angolo dedicato nel giardino della sede in Via della Scuola 2 a Ponte all’Ania.

L’inaugurazione avverrà in presenza dell’Amministrazione Comunale, dalla Commissione Pari Opportunità e dal Centro Antiviolenza della Valle del Serchio “Non Ti Scordar di Te”. L’evento è aperto a tutti.