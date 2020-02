In tema di responsabilità SRL vuol dire che la società “ risponde ” per i debiti solamente con il proprio patrimonio.

Responsabilità SRL : che fine ha fatto l’autonomia patrimoniale?

In pratica avere zero debiti con i fornitori oppure con le banche costituiva una sorta di baluardo contro qualsiasi evento funesto .

Tutto questo fino al momento dell’eventuale fallimento , che tuttavia non avveniva quasi mai per colpa delle cartelle esattoriali.

Responsabilità SRL – le novità

Circa un anno fa è entrato in funzione il nuovo “ codice della crisi d’impresa ” che si è mosso in due precise direzioni.

In altre parole il pensiero che la società a responsabilità limitata fosse un sistema perfetto per truffare l’erario e mettersi in tasca i soldi degli F24 è un po’ distorto.

In secondo luogo la limitazione della responsabilità SRL non è mai stata di tipo assoluto !

Per prima cosa questo allarmismo è da rivolgere nei confronti di chi amministra la società e non ai soci estranei alla gestione.

In questi giorni su internet e sui social sono comparsi molti post che danno per morte le società a responsabilità limitata, a causa della nuova responsabilità SRL che incombe sul capo degli amministratori.

Responsabilità SRL: meglio o peggio?

Quindi la nuova normativa sulla Responsabilità SRL è meglio oppure peggio per noi imprenditori?

Prima di darti la mia opinione ti avviso che la mia è una posizione sicuramente fuori dal coro.

Infatti penso che alla lunga questa legge sulla responsabilità SRL (mi auguro) contribuirà a spazzare via dal mercato le imprese che non hanno ragione di esistere.

In molti settori possiamo assistere ad alcuni concorrenti che praticano prezzi e condizioni che ti domandi come possano stare in piedi…

La risposta è semplice: non pagano le tasse e finanziano il business con i soldi degli F24.

E questo si ritorce negativamente sugli imprenditori onesti che pagano regolarmente le tasse perché i furbetti drogano il mercato con tariffe da fame.

Salvo poi scaricare il peso di questa cattiva gestione sull’Erario oppure (cosa ancora peggiore) sui propri fornitori e terzisti.

Tenere in piedi un business clamorosamente in perdita non fa bene a nessuno, specie agli imprenditori onesti per i quali faccio il tifo!

Se stai dalla parte degli imprenditori onesti e vuoi fare le cose in regola, allora per te cambierà poco o nulla.

Devi solamente fare attenzione ad un aspetto.

La nuova normativa ti impone di documentare dei controlli periodici sul tuo business.

Al giorno d’oggi è praticamente impossibile gestire un business “a vista”, ovvero senza un minimo di programmazione e questo al di là della responsabilità SRL!

Ciò che si chiede all’imprenditore con questa legge è appunto di dotarsi di un “idoneo” sistema di controllo interno che sia in grado di prevenire in anticipo il sorgere di una crisi in modo da poter adottare tutti i correttivi necessari.

Per questo motivo in passato ho organizzato diversi eventi dedicati al controllo dei numeri aziendali che è diventato obbligatorio con la riforma della responsabilità SRL.

Dotare la tua azienda del corretto sistema di controllo ti consente di dormire sonni tranquilli.

