S.O.S. Reumatologia – Il diritto alla cura (prima tappa)

Un importante convegno che analizza la situazione attuale e propone nuove vie

Sabato 4 Marzo 2023 – Lucca, Centro di Sanità Solidale (Via dei Macelli 101)

E’ questa la nuova iniziativa della Società Medico Chirurgica Lucchese con invito a partecipare, sabato 4 marzo dalle ore 9, ad un importante momento di confronto sulle difficoltà attuali che sta vivendo il sistema sanitario nazionale. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare una nuova importante ipotesi di convenzione sanitaria che mira al miglioramento dell’accesso alle cure e alla qualità delle stesse. Il convegno è stato organizzato con il patrocinio e la collaborazione dell’Ordine dei Medici di Lucca, in collaborazione con il Centro di Sanità Solidale, con l’Associazione Toscana Malattie Reumatiche – ATMaR e con il sostegno liberale e non condizionante di Agave Group. Ha inoltre ottenuto il patrocinio del Comune e della Provincia di Lucca,

L’appuntamento è al Centro di Sanità Solidale di Lucca, in via dei Macelli 101, al quale ci si può rivolgere anche per informazioni e prenotazioni (tel. 0583 327790).

“Con questo convegno abbiamo accolto la richiesta di ATMar, ponendo l’attenzione al momento difficile che stiamo vivendo – spiega Daniela Melchiorre, presidente della Società Medico Chirurgica Lucchese, con le diverse problematiche che i cittadini affrontano quotidianamente come l’allungamento delle liste di attesa per le cure reumatologiche e le difficoltà di accesso per diversi motivi anche alle cure nel privato, spesso fuori dalla portata delle persone. Nel corso del convegno ascolteremo anche la proposta di idee e nuove soluzioni, per arrivare ad una strada alternativa che non sia l’aspettare troppo, con il rischio di complicare il quadro clinico o il non curarsi affatto”.

Ad aprire la giornata ricca di contributi, Enrico Marchi (psichiatra) con gli artisti Giulio D’Agnello e Simona Generali che presentano il libro “Poesie” scritto da una paziente affetta da malattia reumatologica; seguiranno la presidente dell’Associazione Toscana Malattie Reumatiche – ATMaR, Paola Grossi che spiegherà, nel suo intervento, il ruolo dell’Associazione nel sostegno ai pazienti con malattie reumatologiche; Umberto Quiriconi (presidente dell’Ordine dei Medici ); Giuseppe Bartelloni (Amministratore Unico del Centro di Sanità Solidale); la consigliera regionale Valentina Mercanti che presenterà la “Nuova delibera della Regione Toscana sulla reumatologia”; Daniela Melchiorre (presidente della Società Medico Chirurgica Lucchese) che parlerà delle “Malattie reumatologiche e impatto sulle attività lavorative e sulla qualità della vita. Importanza della terapia”. Saranno presenti come relatori, Luigi Occhipinti, referente per la reumatologia dell’ASL, che farà una interessante “Mappatura e aspetti organizzativi delle attività reumatologiche nella ASL Toscana NordOvest”; Stella Adami, responsabile Medicina Generale dell’ASL Toscana NordOvest, che analizzerà gli “Aspetti organizzativi e della multidisciplinarietà in reumatologia nell’ambito della Medicina Generale”; Piero Vannucci, dirigente reumatologo dell’ospedale San Luca, che descriverà “L’accesso alle cure nel SSN”; Mimmo Maiullari, responsabile Reumatologia Clinica Barbantini, che spiegherà “L’accesso alle cure nel privato convenzionato” e Pio Michelangelo Urbani che racconterà l’importante punto di vista del medici di medicina generale. Sarà infine Anna De Marco (consigliere regionale ATMaR Toscana) a presentare la proposta di convenzione, entrando nel concreto del progetto. Concluderanno l’incontro Simona Generali con la lettura di alcune poesie tratte dall’omonimo libro “Poesie” e Giulio D’Agnello alla chitarra.