Rughi. Sono iniziati questa mattina i lavori di ripulitura dei fossi in zona via dei Rossi.

Rughi. Sono iniziati questa mattina i lavori di ripulitura dei fossi in zona via dei Rossi.

In seguito all’ultima ondata di piena verificatasi poco tempo fa, si sono evidenziate alcune criticità circa il defluire delle acque.

Per questo è in corso l’opera di ricavatura della fossa che costeggia via Romana Ovest, passando lungo via dei Rossi, che avrà quale obiettivo la risoluzione della problematica emersa.