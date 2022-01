Rubrica tematica: Tematiche Verdi per Lucca – Politiche sportive

Mai più Amministrazioni comunali a Lucca che abbandonano l’economia e l’inclusione sociale dello sport! Il tutto è cominciato con le amministrazioni di centrodestra, agli inizi degli anni duemila, per poi proseguire con le amministrazioni di centrosinistra con il Sindaco Tambellini. Solo negli ultimi due anni qualcosa si è risvegliato, troppo tardi, ma meglio che niente. Con la scusa che i fondi erano pochi, si è fatto meno del poco, come troppo poco è stato l’interesse complessivo verso il mondo dello sport. Mondo che include sport-integrazione-diritti, sport-salute-movimento, sport-accessibilità, sport-giovani-tifo-cultura.

Dal Palazzetto dello Sport, alla palestra Bacchettoni, alla palestra di S. Lorenzo a Vaccoli, solo per fare alcuni esempi, oltre al degrado di tanti altri impianti comunali in gestione alle società sportive del territorio. Ma quello che è più triste è il fatto che buona parte di questa impiantistica sportiva non utilizzabile perché degradata, doveva essere a servizio della scuola! Ma veniamo al domani.

Ecco alcune linee guida.

Rigenerare e completare gli impianti sportivi situati nelle zone sia periferiche che urbane;

Proseguire e valorizzare le buone pratiche già esistenti all’interno di associazioni e club sportivi, al fine di sostenere e moltiplicare le attività culturali, di animazione territoriale e collaborazione civica con particolare riferimento ai giovani e al fenomeno della nuova povertà;

Progettare sport e comunità nei quartieri, con priorità rivolta al mondo della scuola, dei giovani, alla cura delle fragilità.

Ma come procedere?

Per prima cosa la politica dello sport è da riorganizzare e da valorizzare a livello di uffici pubblici (invece di lasciarla come ultima ruota del carro) con:

Mappatura degli impianti sportivi comunali e dei parchi dove poter svolgere attività sportive;

Rigenerazione dei tanti impianti sportivi in decadenza, spesso ampliati (anche nelle aree coperte) con modalità e tecniche vetuste ed approssimative, per niente sicure e fuori norma;

Valutazione di proposte progettuali in ambito sportivo di base e dai quartieri, nonché attraverso il coinvolgimento diretto della popolazione, possibilmente in aree e/o immobili abbandonati al degrado.

Come passare dalla teoria alla pratica?

Per mezzo delle opportunità concesse dai finanziamenti dell’Istituto per il Credito Sportivo;

Per mezzo delle opportunità concesse con i finanziamenti europei per gli eventi sportivi senza scopo di lucro ed ai contributi a fondo perduto regionali per incentivare la pratica sportiva;

Per mezzo degli sgravi fiscali secondo le leggi di bilancio nazionale;

Per mezzo del rilancio del rapporto pubblico-privato nello sport, attraverso l’individuazione di nuovi modelli di gestione innovativa per favorire il coinvolgimento attivo del privato, per supportare il lavoro di rete, favorire la riqualificazione e la creazione di iniziative a sostegno della promozione di attività sportive.

Per mezzo dello sport come veicolo di marketing urbano, con l’individuazione di percorsi di valorizzazione in logica sinergica con il turismo per favorire attrazione di investimenti e sviluppo economico.

Infine, una parentesi riguardante due progetti di attualità:

Nuovo stadio Porta Elisa: Europa Verde auspica che la realizzazione del nuovo stadio sia l’occasione per dotare il quartiere non solo di un impianto sportivo all’altezza delle aspirazioni della Lucchese, ma anche di un punto di riferimento per altre attività che possano trovare spazio in loco; nonché che la realizzazione sia portata avanti secondo criteri di massima sostenibilità, dall’efficienza energetica del nuovo impianto alla preservazione delle storiche alberature esistenti in loco.

Nuovo Palazzetto dello Sport: la riqualificazione dell’attuale immobile è assolutamente necessaria. Non deve però avvenire tramite l’erosione di ulteriore suolo verde, come proposto recentemente dall’Amministrazione Comunale con la costruzione di un nuovo padiglione nell’area compresa tra l’attuale Palazzetto e l’argine del fiume. In proposito, Europa Verde chiede che si valuti la possibilità di utilizzare uno tra gli innumerevoli immobili dismessi durante la ristrutturazione dell’esistente Palazzetto dello Sport, con la prospettiva che suddetto immobile rimanga poi come impianto sportivo di supporto a ristrutturazione avvenuta.

Europa Verde – Verdi Lucca