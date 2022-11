Rubano all’ESSELUNGA DI PORCARI dove lavorano come addetti alle pulizie:

FURTO ALL’ESSELUNGA

PERSONALE DELLA DITTA DELLE PULIZIE

VIENE ARRESTATO DAI CARABINIERI

La notte tra il 2 ed il 3 novembre u.s., a Porcari (LU), i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lucca e della Stazione di San Concordio, procedevano all’arresto di tre cittadini di origine marocchina, un 54enne, un 43enne ed un 36enne, tutti regolari nel territorio nazionale e residenti a Prato, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso. Alle ore 01:30 circa, i Carabinieri intervenivano su disposizione della Centrale Operativa presso il Supermercato Esselunga di Porcari, sito nella via Puccini, in quanto l’addetto alla sicurezza che stava visionando le telecamere aveva notato atteggiamenti sospetti da parte di tre addetti della ditta che ha in gestione le pulizie dell’attività. Giunti sul posto, i militari fermavano i tre uomini mentre uscivano dal supermercato e li sottoponevano a perquisizione personale estesa poi anche ai veicoli, attività che gli consentiva di recuperare 70 articoli asportati all’interno dell’esercizio commerciale, per un valore complessivo di oltre 700,00 euro. Dopo il riconoscimento, la merce veniva restituita a personale Esselunga, mentre i tre arrestati venivano trattenuti negli uffici della Compagnia carabinieri di Lucca, in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.